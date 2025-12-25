  • İSTANBUL
Gazze'de 2. aşama Ocak'ta başlıyor: Trump'tan "Barış Kurulu" hamlesi!

Gazze'de 2. aşama Ocak'ta başlıyor: Trump'tan "Barış Kurulu" hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze ateşkes planının ikinci aşamasının Ocak ayı başında devreye gireceğini taraflara iletti. BM onayıyla kurulacak "Barış Kurulu"nun başına Trump geçerken, Gazze'nin 2027 sonuna kadar teknokratlar tarafından yönetilmesi planlanıyor.

İsrail basınından Kanal 13'ün üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes sürecinin yol haritasını netleştirdi. Witkoff, Ocak ayının ilk günlerinde başlayacak ikinci aşamayla birlikte Gazze’de kalıcı sükunete giden yolun açılacağını bildirdi. Ancak bu süreç, İsrail tarafında ciddi endişelere yol açmış durumda. Tel Aviv yönetimi, Trump'ın "Gazze tamamen silahsızlanmadan" ikinci aşamaya geçilmesi için baskı yapmasından çekiniyor.

SİYASET ÜSTÜ GEÇİCİ YÖNETİM MODELİ

BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım'da kabul ettiği 2803 sayılı karar uyarınca, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak uluslararası bir geçiş gücü (ISF) kurulması onaylandı. Bu plana göre Gazze, siyasi niteliği olmayan, tamamen teknokratlardan oluşan bir kurul tarafından idare edilecek. Yerel yönetimi denetleyecek olan yapı ise doğrudan "Barış Kurulu" olarak adlandırılan uluslararası otoriteye bağlı olacak.

BAŞKANLIĞI TRUMP ÜSTLENECEK

Yeni yönetim yapısının en dikkat çeken noktası ise komuta kademesi oldu. Gazze'nin yeniden imarını ve siyasi dönüşümünü denetleyecek olan Barış Kurulu'na bizzat Donald Trump başkanlık edecek. Kurulda bazı devlet liderlerinin yanı sıra, bölgeyi yakından tanıyan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de yer alacağı belirtiliyor. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ilk aşamanın ardından başlayacak olan bu yeni dönem, Gazze'nin silahsızlandırılması ve sivil yönetimin inşası için hayati bir sınav niteliği taşıyor.

 

