Gazze Saldırısında 2 Ay Geçti, Filistin Direnişi hala ayakta

Hamas direniş hareketinin askeri kanadı El Kassam Tugayları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, savaşçılarının Siyonist varlığın merkezindeki Tel Aviv'in yanı sıra Gazze sınırındaki birçok yerleşim birimini vurduğunu duyurdu.

Tel Aviv’de roket alarmı

Bu arada İslami Cihad direniş hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, savaşçılarının Gazze çevresindeki yerleşim birimlerindeki Nirim ve Nir Oz'a roket attığını duyurdu.

İsrail medyası, Gazze sınırındaki Nirim ve Aşkelon'da ve Negev'deki Üçüncü Göz (Ein HaShlosha) İsrail karakolunda sirenlerin çaldığını doğruladı. İsrail medyasına göre Tel Aviv'de de roket alarmı verildi.

Öte yandan Filistinli direniş savaşçıları son saatlerde İsrail işgal güçleriyle Gazze Şeridi'nin çeşitli cephelerinde şiddetli çatışmalara giriyor.



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İsrail tankları imha edildi

El Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yakın mesafeden İsrail işgal askerleriyle çatışmaya girdiğini duyurdu.

Savaşçılarının Pazartesi sabahından bu yana Al-Yassine anti-zırh mermilerini kullanarak 5 İsrail tankını ve 5 aracı imha etmeyi başardığını da sözlerine ekledi.

Kudüs Tugayları ise savaşçılarının Juhr Al-Deek cephesindeki İsrail işgal güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını belirterek, bu bölgenin şiddetli çatışmalara sahne olduğunu belirtti.

Grup, Shujaiya'nın işgal güçleri ile tandem saldırı mermileri de dahil olmak üzere farklı türde silahlar kullanan savaşçıları arasında şiddetli çatışmalara sahne olduğunu ekledi.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi