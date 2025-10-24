Gazze mayın tarlası haline geldi! “Sokaklar hiçbir zaman temizlenemeyecek”

yeniakit.com.tr

Yardım kuruluşu Humanity & Inclusion’dan bir yetkili, Gazze’nin sokaklarını patlamamış mühimmattan temizlemenin, muhtemelen 20 ila 30 yıl süreceğini söyledi. Yetkili, Perşembe günü savaştan harap olmuş bölgeyi “korkunç, haritası çıkarılmamış bir mayın tarlası” olarak nitelendirdi.

BM öncülüğündeki bir veri tabanına göre, bu ayın başlarında ateşkesle durdurulan iki yıllık İsrail soykırımının ölümcül kalıntıları nedeniyle, şimdilik mayınlar yüzünden 53’ten fazla kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Ancak yardım kuruluşlarına göre bu sayı, gerçek ölü sayısını yansıtmıyor.

Humanity & Inclusion’da patlayıcı mühimmat imha uzmanı olan Nick Orr, durumu II. Dünya Savaşı sonrası İngiliz şehirleriyle karşılaştırarak, “Tam bir temizlikten bahsediyorsak, bu asla gerçekleşmeyecek. Gelecek nesiller bombaları bulmaya devam edecekler” dedi; “Yüzey temizliği, sanırım 20-30 yıl içinde mümkün olacak” diye ekledi.

İsrail izin vermedi

Çatışmalar sırasında Gazze’ye birkaç kez giden Orr, önümüzdeki hafta hastaneler ve fırınlar gibi temel altyapı tesislerindeki savaş kalıntılarını tespit etmeye başlayacak olan örgütünün yedi kişilik ekibinde yer alıyor. Ancak şimdilik, kendisi gibi yardım kuruluşlarına mühimmatın kaldırılması ve imhası için çalışmaya başlamaları ya da gerekli ekipmanı ithal etmeleri için İsrail’den genel bir izin verilmediğini söyledi.

Gazze yardımlarını denetleyen Savunma Bakanlığı kuruluşu COGAT, bu suçlamalara tabii ki cevap veremedi!.. COGAT, hem sivil hem de askeri olmak üzere “çift amaçlı” olduğunu düşündüğü malzemelerin Gazze’ye girişini engelliyor.

Orr, Hamas’ın bombaları başka amaçlarla kullanabileceği endişesini gidermek için bombaları patlatmak yerine yakmak için malzeme ithal etme izni istediğini söyledi. Yani Orr, İsrail’in sözde endişelerini, özde haydutluğunu giderebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.