İşte İHH'nın Gazze'de yaptığı çalışmalar

Vakıf, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 37 milyon 36 bin 381 öğün sıcak yemek, 133 milyon 635 bin 120 adet ekmek, 129 bin 789 çuval un, 10 bin çuval glütensiz un, 1 milyon 211 bin 83 adet muhtelif gıda, 214 bin 26 adet kumanya, 92 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 adet hijyen paketi, 1.938 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 407 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 6 bin 581 aileye nakdi yardım ve 2 bin 749 tanker içme suyu dağıtımı gerçekleştirdi.