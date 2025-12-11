Teknofest 2026 yeri ve tarihi belli oldu
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST’in bir sonraki durağını açıkladı. Bayraktar, 2026 TEKNOFEST’in 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenleneceğini duyurarak hem bölge halkına hem de genç teknoloji tutkunlarına büyük bir heyecan yaşattı.
Festivalde yine insansız hava araçları yarışmalarından roket yarışmalarına, yapay zekâ projelerinden robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler, yarışmalar, gösteriler ve tanıtımların yapılması bekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce gencin, mühendis adayının, girişimcinin ve bilim meraklısının Şanlıurfa’ya akın etmesi öngörülüyor.
Öte yandan, TEKNOFEST’in bölge ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve yerel kurumların hazırlıklara şimdiden başladığı bildirildi.
Türkiye’nin savunma sanayii, teknoloji ve inovasyon vitrinine dönüşen TEKNOFEST, 2026’da ilk kez Şanlıurfa'da kapılarını açarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.