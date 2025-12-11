Teknofest 2026 yeri ve tarihi belli oldu

Festivalde yine insansız hava araçları yarışmalarından roket yarışmalarına, yapay zekâ projelerinden robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler, yarışmalar, gösteriler ve tanıtımların yapılması bekleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce gencin, mühendis adayının, girişimcinin ve bilim meraklısının Şanlıurfa’ya akın etmesi öngörülüyor.

Öte yandan, TEKNOFEST’in bölge ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve yerel kurumların hazırlıklara şimdiden başladığı bildirildi.

Türkiye’nin savunma sanayii, teknoloji ve inovasyon vitrinine dönüşen TEKNOFEST, 2026’da ilk kez Şanlıurfa'da kapılarını açarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.