‘Gazze Listesi’, Avusturya seçimlerine katılıyor! Gazze’de yanan özgürlük ateşi Avrupa’nın kalbinde!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Avusturya, 29 Eylül’de parlamento aritmetiğini belirlemek üzere sandığa giderken, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırıma tepki gösteren sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, “Liste Gaza” adıyla oluşturdukları siyasi oluşumla seçimlere girmeye hak kazandı. Liste Gaza, oy pusulasının 11’inci ve son sırasında yer bularak önemli bir görsel avantaj elde etti. Mevcut Avusturya hükümeti İsrail’in soykırımlarına tam destek verirken yaşanan bu gelişme, Avrupa’nın kalbinde özgürlük adına yakılan ateşin büyüyeceğinin emaresi olarak değerlendiriliyor. İsrail’i kınamak üzere her gün meydanlarda toplanan geniş kitlelerin, tepki oylarını Liste Gaza’da birleştirmesi halinde, Hitler’in memleketi olan Avusturya Parlamentosu’na Gazze’deki soykırıma dikkat çeken önemli bir siyasi grup girmiş olacak.

Amaç soykırımı lanetlemek ve kamuoyunu bilgilendirmek

Liste Gaza’dan adaylığını koyan Bekir Tank, Akit’e şu açıklamada bulundu: “Liste Gaza, İşgalci İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı savaşı ve soykırımı mahkûm edenlerin ve o tarihten bugüne kadar Avusturya’nın birçok şehrinde protesto eylemleri gerçekleştirenlerin oluşturdukları bir partidir.

Liste Gaza olarak amacımız ve ulaşmak istediğimiz hedefler: İsrail’in soykırımını lanetlemek, soykırımcı İsrail’i desteklemekle bu insanlık suçuna ortak olan Avusturya Hükümetini kınayıp desteğini kesmesini sağlamak, Avusturya’yı yeniden tarafsız bir ülke yapmak, soykırım hakkında büyük bir sansür ve bilgi kirliliği ile karşı karşıya olan Avusturya kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek, antisemitizm, Politik İslam, Fundamentalizm gibi yaftalar üzerinden Müslümanları sürekli bir şekilde taciz eden politikalara son vermek, adaletin, toplumsal barış, güven ve refahın egemen olduğu bir Avusturya’yı inşa etmek.”

Liste Gaza'ya ilgi oldukça fazla

Liste Gaza’ya kamuoyunun ilgisine ilişkin değerlendirmede bulunan Bekir Tank, “Liste Gaza, henüz iki ayını bile doldurmadığı halde kamuoyunun teveccühü oldukça iyi. Siyasi partilerin ve tetikçi medyanın Liste Gaza aleyhinde propaganda yapmaları ve bizleri Antisemit ve Fundamentalist ithamlarında bulunmaları, onların beklediklerinin aksine toplumun ilgisini daha bir arttırdı. Liste Gaza, vicdani bir duruş ve vicdani bir hareket olması nedeniyle, Müslüman olsun veya olmasın duyan herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanmaktadır. Çünkü her ne kadar düşüncelerini ifade etmeye korksalar bile, özelde Avusturya ve genelde Avrupa kamuoyunun çoğunluğu da İsrail’in giriştiği vahşeti bir soykırım olarak görüp lanetlemektedir.

Kendisine ait ve kendisini destekleyen bir medya olmamasına ve mevcut basın yayın organları da aleyhinde olmasına rağmen, bütün bu engelleri aşıp kendisini topluma ifade ettiği, tanıttığı takdirde, Liste Gaza’nın parlamentoya gireceğine kesin gözle bakılıyor” şeklinde konuştu.

Vahşet işlenirken insanların sesi olmayı hedefliyoruz

Adaylardan Gülmihri Aytaç da seçimlere Liste Gaza olarak katılmalarına ilişkin Akit’e özel açıklamasında; “Gazze’deki insani kriz karşısında, bu ilkelerin Avusturya hükümetine rehberlik etmesi beklenirdi. Ancak ne yazık ki, soykırım suçu işleyen bir rejimle dayanışma gösteren ilk ülke oldu. Böyle zor bir dönemde, siyasetin mazlumların yanında aktif bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda Liste Gaza olarak sessiz kalmıyoruz; dünyanın gözü önünde vahşice katledilen ve yok sayılmak istenen insanların sesi olmayı hedefliyoruz. Avrupa’da vicdanların ‘antisemitizm’ suçlamasıyla susturulmaya çalışıldığı bir dönemde, birçok vicdan sahibi insan Liste Gaza hareketine destek veriyor. Avusturya hükümeti, bu adaletsizliğe karşı net bir duruş sergilemeli ve mazlumlara yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır” ifadelerine yer verdi.