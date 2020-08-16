  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gazze-İsrail sınırındaki gece gösterilerinde 2 Filistinli yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 00:44:41 -
Gazze-İsrail sınırındaki gece gösterilerinde 2 Filistinli yaralandı

GAZZE (AA) - Gazze'de onlarca Filistinli gencin 10 aylık bir aradan sonra İsrail sınırında yeniden başladığı gece gösterilerinde 2 kişi yaralandı.

Kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençler, Gazze'nin doğu sınırında araç lastiği yaktı ve sınırdaki tellerin olduğu alana ses bombası attı.

İsrail askerleri ise sınırda gösteri yapan gençlere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin karnından diğerinin ise bacağından yaralandığı belirtildi.

"Gece kargaşa timi" adı altında bir araya gelen gençler, Gazze-İsrail sınırında geceleri araç lastiği yakıp ses bombaları atarak İsrail ordusunu ve Yahudi yerleşimcileri rahatsız etmeyi hedefliyor.

Gençler, Ağustos 2018'de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri çerçevesinde gece gösterilerine başlamış ancak Ekim 2019'da gösterilerin durmasıyla faaliyetlerine son vermişti.

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim son bir haftada tırmanışa geçti. Filistinlilerin, Tel Aviv yönetimini ablukayı hafifletmeye zorlamak için İsrail tarafına yeniden "yanan balonlar" göndermeye başlaması üzerine İsrail de Gazze'de Hamas'a ait noktalara saldırı düzenledi.

İsrail ayrıca, balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü ve Gazze'ye akaryakıt girişini yasakladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...
Gündem

Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını bildirdi. Yıldırım, "Y..
Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!
Dünya

Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllar önce Suriye’de kaçırılan bir gazeteci için diktatör Beşar Esed’den yardım istediği ortaya çıktı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı