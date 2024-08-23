Gazze işgale direniyor! İsrail askerleri pusuya düştü

Aylardır havadan, karadan ve denizden Gazze'yi bombalayan soykırımcı İsrail, Kassam Tugayları ile yüz yüze gelmekten korkuyor. Yapılan sıcak çatışmalarda büyük kayıplar veren soykırımcı İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın pususuna düşerek ağır kayıplar verdi.

Yapılan bombardıman ve saldırılarla 40 binden fazla Filistinli sivili katleden soykırımcı askerler, Kassam Tugayları ile girdiği çatışmalarda başarılı olmayarak kayıp verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı aktarıldı. Çıkan şiddetli çatışmalar sonucu soykırımcı İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için soykırımcı İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.