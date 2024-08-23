  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elektrik faturalarında büyük değişiklik! Büyük cezalar geliyor

TFF'de köstebek avı başladı! 'Fenerbahçe'ye operasyon çekiliyor'

Zehirli mısır unu alarmı! Ölümlere neden oluyor

Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 'Kimse endişe etmesin...' Açtı ağzını yumdu gözünü!

İstanbul'a yapılan uçuşlara yakın takip

İstihbarat geldi, personel eve gönderildi! Hava üssünde güvenlik alarmı

Suudi Arabistan'da petrol ihracatı! Çarpıcı tahmin: gelirleri 3 yılın en düşüğünde

Tesla için Berlin’de 500 bin ağaç kesildi

Devlet kurumları ırkçı provokatörü sadece yalanlamakla yetiniyor! Türkiye’de yalanın cezası yok mu? Eğer böyle giderse Türkiye yalancılar cehennemine dönecek

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Motorine indirim geliyor
Dünya Gazze işgale direniyor! İsrail askerleri pusuya düştü
Dünya

Gazze işgale direniyor! İsrail askerleri pusuya düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-23 14:33:00 - 2024-08-23 14:38:13
Gazze işgale direniyor! İsrail askerleri pusuya düştü

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda soykırımcı İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Aylardır havadan, karadan ve denizden Gazze'yi bombalayan soykırımcı İsrail, Kassam Tugayları ile yüz yüze gelmekten korkuyor. Yapılan sıcak çatışmalarda büyük kayıplar veren soykırımcı İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın pususuna düşerek ağır kayıplar verdi.

Yapılan bombardıman ve saldırılarla 40 binden fazla Filistinli sivili katleden soykırımcı askerler, Kassam Tugayları ile girdiği çatışmalarda başarılı olmayarak kayıp verdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı aktarıldı. Çıkan şiddetli çatışmalar sonucu soykırımcı İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için soykırımcı İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Katil İsrail'e destek veren ABD'den yeni açıklama: Gazze'de uzun süreli işgale karşıyız
Katil İsrail'e destek veren ABD'den yeni açıklama: Gazze'de uzun süreli işgale karşıyız

Dünya

Katil İsrail'e destek veren ABD'den yeni açıklama: Gazze'de uzun süreli işgale karşıyız

CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı
CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı

Gündem

CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı

Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Nasır Hastanesinden dünyaya çağrı
Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Nasır Hastanesinden dünyaya çağrı

Gündem

Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Nasır Hastanesinden dünyaya çağrı

Gazze'de çektiği insanlık dışı görüntüler! İsrail askeri çekti
Gazze'de çektiği insanlık dışı görüntüler! İsrail askeri çekti

Dünya

Gazze'de çektiği insanlık dışı görüntüler! İsrail askeri çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23