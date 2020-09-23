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Aktüel Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açılacak
Aktüel

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:10:13 -
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günlüğüne açılacak

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın pazar gününden itibaren üç günlüğüne açılacağı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm, yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın 27 Eylül Pazar gününden itibaren üç gün süreyle çift taraflı olarak açık tutulacağını belirtti.

Bizm, konuya ilişkin Sınır Kapıları Heyetinden gün içinde ayrıntılı açıklama yapılacağını ifade etti.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak birkaç kez açılan sınır kapısı, ikinci kez çift yönlü olarak açılacak.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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