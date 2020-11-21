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Aktüel Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle çift yönlü açılacak
Aktüel

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle çift yönlü açılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:07:41 -
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 gün süreyle çift yönlü açılacak

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, 3 gün süreyle çift yönlü olarak açılacağı belirtildi.

Gazze'de İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın salı gününden başlamak üzere 3 günlüğüne çift yönlü açılacağı duyuruldu.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.


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