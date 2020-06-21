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Dünya

Gazze için tedirgin eden açıklama

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliğinin tehlike altında olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:34:00 - 2020-06-21 17:43:44
Gazze için tedirgin eden açıklama

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliğinin tehlike altında olduğunu bildirdi.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uyguladığı abluka ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yardımlarının azalması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Hudari, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle insani yardımlarda ciddi azalmalar olduğunu ve bunun Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Arap ülkelerindeki mülteciler üzerinde tehlikeli yansımalarının bulunduğunu kaydetti.

ABD'nin yaklaşık 2 yıl önce UNRWA'ya yaptığı yardımları kestiğine işaret eden Hudari, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası camiaya yardımları artırma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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Yorumlar

oflu baba

HIC DIRENME GAZZE ENINDE SONUNDA ISRAIL .....LERI ULKENIZE KULUBELERINI KURACAK VE GAZZEDE HAVLAMAYA BASLAYACAKLAR ALLAHTAN SIZE SAHIP CIKAN BIR ULKE TURKIYE VARDA ERDOGAN BEY VARDA SU AN ULKENIZDESINIZ BOYLE DUYARSIZ ARAP ULKELERI VARKEN ISRAIL DAHA COK ARAP TOPRAKLARINI ELE GECIRIR ISRAIL ASKERLERI DAHA COK MUSLUMAN KUCUK KIZLARA TECAVUZ EDER COK
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