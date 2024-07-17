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Gündem Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek
Gündem

Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:02:00 - 2024-07-17 16:28:07
Gazze için korkunç istatistik! İnşası bugün başlasa 15 yıl sürecek

İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'deki soykırıma ilişkin korkunç bir istatistik paylaştı.

Gazze’yi, 100 kamyonluk bir filonun molozlardan temizlemesinin 15 yıl süreceğini belirten gazete, "Gazze, 40 milyon tondan fazla molozla kaplı." ifadesini kullandı.

"Moloz kaldırma işinin maliyeti 600 milyon dolar." denilen haberde, "Geri dönüştürülemeyen molozları gömmek için 1.235 dönümlük arazi alanı gerekiyor." bilgisi paylaşıldı.

The Guardian'ın haberinde yer alan diğer veriler şöyle:

*Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı verilerine göre (iyimserlikle) Gazze’nin yeniden yapılanması 40 milyar dolarlık maliyetle 2040'tan önce bitmeyecek.

*Gazze 1980 yıllarına döndü, yani Gazze'de 44 yıllık kalkınma yok edildi.
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*Han Yunus'ta hasar görmeyen yer kalmadı.

*Gazze Şeridine atılan 2.000 kg'lık bombalar, şehrin coğrafik yapısını değiştirdi. Birçok alanda daha öncesinde var olmayan tepeler ve engebeli araziler oluştu.

*Gazze'ye atılan mermilerin, füzelerin ve bombaların yüzde 10'u patlamadı.

*Gazze'de 137.297 bina hasar gördü, yani Gazze’de bulunan toplam binaların yarısından fazlası. Bu binaların dörtte birinden fazlası tamamen yıkıldı, yaklaşık onda biri ağır hasar gördü ve üçte biri orta derecede hasar gördü.

*Gazze'ye yönelik Siyonist saldırı devam ettikçe sayıların artabileceğini belirtmekte fayda var.

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