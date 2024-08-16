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Dünya Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-16 11:27:00 -
Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 315 gündür aralıksız devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 315. gününde sürüyor.

DOHA'DA BAŞLAYAN GAZZE İÇİN ATEŞKES MÜZAKERELERİ DEVAM EDECEK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari

Ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktaran Ensari, Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü ve arabulucuların, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak, Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkes sağlama çabalarında ilerleme taahhütlerinde kararlı olduklarını belirtti.

Ayrıca Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi halkının, esirler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Biden'ın 31 Mayıs 2024'te duyurduğu ve daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekildi.

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