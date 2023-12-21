Gazze için ateşkes müzakereleri sürüyor! Heniyye Mısır'da arabulucularla görüşüyor...

Heniyye'nin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası anlaşmasına ilişkin yürütülen müzakereler kapsamında dün gittiği Mısır'da arabulucularla gerçekleştirdiği görüşmelerden sonuç çıkmadı. Müzakereler bugün de devam edecek.

İsrail-Filistin arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yeni bir esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına ilişkin yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor. Mısırlı yetkililerle görüşmek ve önerileri dinlemek üzere dün Kahire’ye gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin arabuluculara, “kalıcı bir ateşkes” sağlanana kadar İsrailli rehinelerin serbest bırakılmayacağını söylediği belirtildi

'Müzakereden söz edemeyiz'

Heniyye'nin medya danışmanı Taher El Nono basına yaptığı açıklamada, “Mahkumlar meselesi halledildikten sonra müzakere edilebilir. İsrail saldırganlığını sürdürürken müzakereden söz edemeyiz. Mahkumlarla ilgili herhangi bir önerinin tartışılması, saldırganlığın sona ermesinden sonra gerçekleştirilmelidir. Mısır'daki kardeşlerimizle bu saldırganlığa karşı duruşumuzu ve bunu durdurmanın gerekliliğini ana hatlarıyla anlattık” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ise karşılıklı esir takası için ikinci bir anlaşmanın yakında imzalanmasını beklemediğini ancak bunu zorladıklarını ifade etti.

ABD umutluymuş!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de bir gazetecinin Gazze'de çatışmalara ara verilmesine yönelik sorduğu soruya, “İnsani aranın sona ermesinden bu yana üzerinde çalıştığımız bir şey bu. Yani bunlar çok ciddi tartışmalar ve müzakereler. Bunların bir yere varacağını umuyoruz” şeklinde cevap verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, Gazze’de “geçici insani ara” ilan edilmesini kabul etmeyen Hamas'ın sadece “kalıcı bir ateşkesi” tartışacağı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti ise Gazze'deki savaşın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin İsrail için artık tehdit oluşturmamasıyla sona ereceğini söyleyerek tehditler savuruyor.