Gazze hassasiyetin nerede Davutoğlu? Hamas'a 'terörist' diyen İmamoğlu'na 'yanındayız' mesajı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve Refah Partisi'nin 'örtülü' desteğiyle İstanbul'da yeniden göreve getirildi. Seçim sürecinin bitmesiyle İstanbul'da her şey kaldığı yerden devam ederken; cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatlayarak TBMM'ye milletvekili sokan Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti tarafından kendisine başbakanlık koltuğu verilmesine karşın yeni parti kurup dindarlara kan kusturan CHP ile iş birliği yapan Davutoğlu, İBB Başkanı'na ziyareti ve açıklamalarıyla Gazze konusunda kendisiyle çelişkiye düştü.

Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan birinci ülke konumunda olmasına rağmen, Hamas'la ilgili cesur sözleri nedeniyle Batılı ülkelerin hedefe koyduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze konusunda eleştiren Davutoğlu'nun, Hamas'a 'terör örgütü' diyen İmamoğlu'nu ziyareti 'iki yüzlülük' olarak yorumlandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'a 'terörist' diyen İmamoğlu'na destek verdi

Sarıyer Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ziyaret ettiği İmamoğlu'na, "Türkiye'de artık demokrasiye saygılı, şehir kültürünün korunduğu ve halkın siyasal katılımının arttığı yeni bir dönemin öncüsü olmak gerekir. Sizin bunu en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Allah muvaffak eylesin." sözlerini sarf eden Davutoğlu, Hamas'ı 'terörist' gören İBB Başkanına desteğini esirgemedi.

Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak da ne zaman, nasıl bir desteğe ihtiyacımız olursa, her zaman yanınızdayız.

İmamoğlu Hamas'ı terörist ilan etti

CNN’e verdiği röportajda İmamoğlu, “Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.” diyerek mücahid ordusunu terörist ilan etti.