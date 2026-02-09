  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı
IHA Giriş Tarihi:

Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı

Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasının ardından bir vatandaşın tarlasında ortaya çıkan yaklaşık 7 kilogramlık sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.

#1
Foto - Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı

Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı.

#2
Foto - Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı

Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

#3
Foto - Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı

Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

#4
Foto - Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.

