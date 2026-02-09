  • İSTANBUL
Torun bakmak emekli maaşını büyütüyor: Çocuk bakımıyla prim kazandıran sistem
Dünya

Torun bakmak emekli maaşını büyütüyor: Çocuk bakımıyla prim kazandıran sistem

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Torun bakmak emekli maaşını büyütüyor: Çocuk bakımıyla prim kazandıran sistem

İngiltere’de torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabalar, çoğu kişinin bilmediği bir sistemle çocuk bakımı karşılığında prim kazanarak devlet emekliliklerini binlerce sterlin artırabiliyor.

İngiltere'de birçok büyükanne ve büyükbaba, torun bakmanın sadece aile içi bir destek olmadığını, aynı zamanda devlet emekliliğini artıran resmi bir hak sunduğunu bilmiyor.

Şubat yarıyıl tatili döneminde torunlarına bakan büyükler, “Specified Adult Childcare Credits” adı verilen sistem sayesinde emekliliklerini güçlendirebiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu destek, Ulusal Sigorta kredisi yoluyla sağlanıyor. İngiltere'de tam devlet emekli maaşı alabilmek için 35 yıl prim gerekiyor. Tam emekli maaşı şu anda haftalık 230,25 sterlin seviyesinde.

Torunlarına bakan ve gerekli şartları sağlayan büyükanne ve büyükbabalar, eksik prim yıllarını bu krediyle tamamlayabiliyor.

YILLIK KATKI NE KADAR?

Aktarılan her bir yıl, devlet emekliliğini yıllık yaklaşık 330 sterlin artırıyor. Bu da ortalama 20 yıllık bir emeklilik döneminde yaklaşık 6 bin 600 sterlinlik ek gelir anlamına geliyor.

SADECE ŞUBAT TATİLİ YETERLİ Mİ?

Bu artıştan yararlanabilmek için yalnızca Şubat ara tatilinde değil, daha uzun süreli çocuk bakımı yapılması gerekiyor. Ancak önemli bir avantaj var. Bu hak 2011 yılına kadar geriye dönük olarak talep edilebiliyor. Yani geçmiş yıllardaki bakım süreleri de hesaba katılabiliyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Destek yalnızca büyükanne ve büyükbabalara özel değil. Çocuğun ebeveynleri çocuk yardımı alıyorsa; toruna bakan kişi uygun bir aile üyesiyse prim transferi yapılabiliyor.

Ancak önemli bir sınırlama bulunuyor. Her çocuk yardımı başvurusu için sadece bir kredi aktarılabiliyor. İki toruna bakılsa bile yalnızca tek kredi alınabiliyor.

YAŞ VE ÇOCUK ŞARTI

Krediyi alan kişi devlet emeklilik yaşının altında olmalı. Bakımı yapılan çocuk 12 yaşından küçük olmalı. Engelli çocuklarda yaş sınırı 17’ye kadar çıkıyor...

