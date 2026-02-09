  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya genelinde 17 milyon satarak rekor kırdı! Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı Köylülerle maalesef anlaşılamadı, işin içinden çıkılamadı! Petrol için araziye el konulacak Koç Holding doymuyor! Gözünü şimdi Muş'a dikti Piknik yaparken top mermisi buldu! Patlamadığı tespit edildi Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi? Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı Tansiyonu Ne Düşürür? Tansiyon Nasıl Düşürülür? İşte tek tek uygulamanız gereken metotlar... Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu! Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!
Spor
10
Yeniakit Publisher
Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?
AA Giriş Tarihi:

Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Süper Lig'in 22. haftasında bu Cumartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

#1
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı.

#2
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi. Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

#3
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

#4
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

#5
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

#6
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

#7
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

#8
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti. Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordo-mavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi.

#9
Foto - Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi?

Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!
Gündem

Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

Muhalif gazeteci Erdem Atay, CHP ve İYİ PARTİ saflarındaki birçok belediye başkanının AK PARTİ’ye geçmek için plan yaptığını iddia ederek gü..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23