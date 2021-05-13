Gazze değil Vatikan olsa kıyamet kopardı

Oğuzhan Gültekin Ankara

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırısı sürerken dünyanın Filistinlilerin ölümüne sessiz kalıp, siyonistleri görmezden gelmesi dikkat çekiyor.

Zalimlerin hiçbir zaman Müslümanların hayırlarını istemeyeceğini söyleyen Molla Tayyip Elçi, “Mescid-i Aksa’da yaşanan vahşetin aynısı bugün Vatikan’da yaşansa dünya ayağa kalkardı. Ellerindeki her fırsatı Müslümanların aleyhinde kullanıyorlar. Müslümanlar olarak onlara tabi olmadıkça her zulmü reva görecekler. Artık bu uluslararası örgütlerden medet ummayı bırakmalıyız. Biz Kudüs’ü kendi sağlayacağımız İslam Birliği ile kurtarabiliriz. İsrail’i yıldırmak kolaydır. İsrail’in, Batı ülkelerinin güçlü görünmesinin sebebi Müslümanların bir olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Müslümanlara mesaj veriyorlar

“Artık sözün bittiği yerdeyiz” diyen Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Siyonizmin savunucuları bu terör devletinin yaptıklarını ne kadar daha görmezden gelecek bilemiyorum. Batı’nın savunduğu siyonistler aynı zulmü kendi mabetleri için yapsaydı şu anda öyle bir ülke tarih sahnesinde olmazdı. Filistin üzerinden Müslümanlığa karşı mesaj veriyorlar. Artık bütün Müslümanların ayağa kalkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın gayretleri bu yöndedir. Bu çabalarının meyvesini de inşallah toplayacağız. Bir an önce İsrail’e anladığı dilden konuşmamız şart” diye konuştu.

Filistin’de İslâm’a karşı bir soykırım var

Filistinlilerin yaşadığı zulmü Hristiyan alemi yaşasa dünyanın yerinden oynayacağını belirten Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin ise, “Batı’nın İslam dünyasına yaptığı operasyonlar doğrultusunda İslam ülkeleri birbirine kırdırılmış durumda. Bir birlik yok. Ancak onlar öyle değil. İş Müslümanlara geldiği zaman Hristiyan alemi birbirine öyle sıkı kenetleniyor ki Filistin’de yaşanan zulmün en ufak şekli oralarda yaşansa dünyayı yerinden oynatırlar. Şu anda bölgede savaş olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Filistin’de Müslümanlara ve İslam’a karşı bir soykırım var. Acil olarak Yahudilere karşı bir güç kurulması gerekiyor” dedi.