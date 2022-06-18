Gazprom'dan flaş "TürkAkım" açıklaması! Az önce bütün dünyaya duyurdular
Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.
Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Gazprom, "TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolundan gaz transferi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21-28 Haziran 2022 döneminde geçici olarak durdurulacak"ifadelerini kullandı.
Şirket, gaz transferinin durdurulmasının tüm ilgili taraflarca önceden onaylandığını kaydetti.