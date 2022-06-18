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Gündem Gazprom'dan flaş "TürkAkım" açıklaması! Az önce bütün dünyaya duyurdular
Gündem

Gazprom'dan flaş "TürkAkım" açıklaması! Az önce bütün dünyaya duyurdular

Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:33:00 -
Gazprom'dan flaş "TürkAkım" açıklaması! Az önce bütün dünyaya duyurdular

 

Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattında 21-28 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.

 

Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Gazprom, "TürkAkım doğalgaz boru hattının her iki kolundan gaz transferi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle 21-28 Haziran 2022 döneminde geçici olarak durdurulacak"ifadelerini kullandı.

Şirket, gaz transferinin durdurulmasının tüm ilgili taraflarca önceden onaylandığını kaydetti.

 

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