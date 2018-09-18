Gazlı içecekler diş düşmanı!

Kola gibi içecekler yüksek asitli içeceklerdir. Bunlar sirkeden daha asitlidir. Dolayısıyla bu tür asitli içecekler dişlerin çürümesine sebep olur. İngiliz Diş Hekimleri Birliği tarafından yapılan araştırmaya göre, genç yaşlarda meydana gelen diş çürümelerinin en önemli sebeplerinden biri kola ve türevi içecekler.

Asitli içecekler her yaşta, özellikle de ergenlik döneminde dişleri önemli oranda çürütüyor. Bir içecek ne kadar asitliyse diş minesi o kadar yumuşar. Araştırmalara göre, günde dört bardak asitli içecek tüketmenin dişlerdeki bozulma riskini 12 yaş grubunda yüzde 25.2 oranında, 14 yaş grubundaysa yüzde 51.3 oranında artırıyor.

Uzmanlar, günde bir bardak asitli içeceğin bile diş çürümesi riskini ciddi biçimde artırdığını vurguluyor.

Böyle bir durumda diş fırçalamanın aşındırıcı etkileri vardır. Asit oluşumundan yumuşayan diş minesi, fırçalamayla zarar görür ve çürüme riskini artırır.

Şekersiz sakız çiğnemek faydalı. Sakız, tükürüğü artırarak asitleri nötralize eder.

Çocuğunuzun beslenme çantasına asitli içecek yerine süt ya da ayran koyun. Pek çok ülke tarafından okullarda asitli içecek satışı durduruldu. Çünki bunlar, her geçen gün başka sağlık sorunları ile de ilişkilendiriliyor. Obezite, diyabet, kemik erimesi, kemik kırılmaları, beslenme eksikliği, kalp hastalıkları, gıda bağımlılığı, kimyasal tatlandırıcılar yüzünden nörotransmiter fonksiyon bozukluğu, aşırı kafein yüzünden ise nörolojik ve adrenal bozukluklar bunlar arasında..

YETİŞKİNLERDE DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

"Live Science" dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bilim adamları yapay tatlandırılmış ve gazlı içecekler ile kahve tüketen, yaşları 50-80 arasında değişen 250 bin kişiyi 10 yıl süreyle inceledi. Diyet ve gazlı içeceklerin depresyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Günde 4 bardak kahve tüketenlerde depresyon riskinin yüzde 10 az olduğu, ancak günde 4 kutu gazlı veya tatlandırılmış içecek tüketenlerde depresyon riskinin yüksek olduğu bulundu.



Çalışmanın yöneticisi olan North Carolina Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Honglei Chen, şekersiz kahve tüketenlerde diyet, gazlı veya tatlandırılmış içecek tüketenlere göre depresyon riskinin daha az görüldüğünü belirtti.



Chen, çalışmada ortaya çıkardıkları bu bulguların güçlendirilmesi için daha çok incelemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.