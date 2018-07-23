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Gaziyi müşteki bile yapmadılar!

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında AK Parti’yi ele geçirmek üzere gelen tankların üzerine çıkarak püskürtenlerin arasında yer alan ve 3 yerinden vurularak aylarca tedavi gören gazi Necmettin Utuş, Zırhlı Birlikler Davası’nda da müşteki bile yapılmadı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Gaziyi müşteki bile yapmadılar!

MUHAMMET KUTLU/ANKARA -  15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında AK Parti’yi ele geçirmek üzere gelen tankların üzerine çıkarak püskürtenlerin arasında yer alan ve 3 yerinden vurularak aylarca tedavi gören gazi Necmettin Utuş, Pazartesi günü (bugün) devam edilecek olan Zırhlı Birlikler Davası’nda da müşteki olamazsa adliyenin önünde açlık grevine başlayacağını söyledi.

“DARBECİ FETÖ’CÜ SUBAYLAR MÜŞTEKİ OLDU, BEN OLAMADIM!”

Darbe gecesi tanklara ve helikopterlere cephane doldurarak halkın üzerine salan darbeci subayların yargılanmak bir yana hem müşteki hem de tanık olduğunu vurgulayan Utuş, kendisinin darbeciler tarafından üç yerinden vurularak nizamiyede tanktan atılıp tekmelenmesine rağmen davada müşteki bile yapılmamasının anlaşılır bir durum olmadığını kaydetti.

“DARBECİ SUBAYLAR TERFİ ETTİ”

Akite konuşan Utuş, “Etimesgut Zırhlı Birlikler davası bugün yeniden başlıyor. Ne yaptımsa beni 2 senedir katılımcı, müşteki yapmadılar. Pazartesi günü de başvuruda bulunacağım. Yine müşteki yapılmazsam, adliyenin önünde açlık grevine başlayacağım. İşin acı tarafı, onlarca darbeci subay astsubayın hâlâ Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı’nda görevde olması. Onlarca tanka cephane yükletip ikisini sokağa salan, kalanları da halkı ezmek üzere hazırlatan subayların çoğu hala görevinin başında. Hatta bazıları terfi bile etti. Şimdi o darbeci subaylar Zırhlı Birlikler davasında bilirkişi, müşteki, darbeciler tarafından üç yerinden vurularak Zırhlı Birlikler’in nizamiyesinde tanktan aşağıya atılarak tekmelenen, öldü sanılıp bırakılan ben ise müşteki bile yapılmıyorum. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı. 

AYLARCA YAŞAMA MÜCADELESİ VERDİ

Emekli polis Necmettin Utuş, AK Parti Genel Merkezi önünde, üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken Tankçı Uzman Çavuş Harun Bulut tarafından tabancayla 3 yerinden vurulmuştu. GATA’da aylarca tedavi gören Utuş, tedavilerinin ardından darbe davalarını takip etmeye başladı.

Genelkurmay çatı davasında müşteki olarak yer alan Utuş, kendisini vuran uzman çavuşun yargılandığı Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ise mağdur ve müşteki olarak yer almadığını gördü. Tüm başvurularına ve itirazlarına rağmen Utuş bir türlü davaya müşteki olamadı.

Utuş’u şaşırtan asıl durum ise kendisini tabancayla vuran Bulut’un tutuksuz yargılanması ve halen TSK’da görevine devam etmesiydi. Bulut, Utuş’un verdiği hukuk mücadelesi sonucu 18 ay sonra ocakta tutuklandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
  1. Necmettin Utuş
  2. dava
  3. müşteki

YORUM YAZ

  • Adamin biriAdamin biri12 dk önce
    Demekki neymiş arkasında durduklarimiz öyle pek de arkamızda durmuyormuş. Yazık bu gazinin yaptigi fedakarlığa verdiği emeğe yazık
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