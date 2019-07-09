Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları - Yeni transfer Pawel Olkowski takıma katıldı



GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Güç, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yeni transferlerden Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.



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