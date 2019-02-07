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Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Uğurlu 1 ay yok

07 Şubat 2019 Perşembe 13:33
Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Uğurlu 1 ay yok


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun, elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu'nun, antrenman sırasında yüzüne aldığı darbenin ardından elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği anımsatıldı.

Oyuncunun yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep Sani Konukoğlu Hastanesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Uğurlu, yaklaşık 3-4 hafta forma giyemeyecektir. Başarılı futbolcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:33
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  3. Mehmet Erdem Uğurlu

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