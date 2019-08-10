Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe mesaisi başladı - Gaziantep ekibinin yeni transferi Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı



GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah, takımla ilk antrenmanına çıktı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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