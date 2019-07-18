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Gazişehir Gaziantepli futbolculardan taraftara çağrı

- Savunma oyuncusu Yalçın Kılınç:"Taraftarımız bize güvensin ve stadı doldursun. Biz de sahaya çıkıp elimizden geleni yapalım"- Orta saha oyuncusu Gökhan Alsan:"Bu sene 6 gol, 4 asist hedefim var"- Orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu:"Bu sene arkamızda daha güçlü bir taraftar kitlesi olur"

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
Gazişehir Gaziantepli futbolculardan taraftara çağrı


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan ve Mehmet Erdem Uğurlu, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirip, taraftara seslendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün futbolcuları, takımın youtube kanalından açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanlarından Yalçın Kılınç, geçen sezon iyi bir performans sergileyip Süper Lig'e yükseldiklerini ve Gaziantep'i hak ettiği yere taşıdıklarını ifade etti.

Bu sene de Gaziantep'i hak ettiği yerde tutabilmek için çaba göstereceklerini aktaran 30 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle konuştu:

"Taraftarımız bize güvensin ve stadı doldursun. Biz de sahaya çıkıp elimizden geleni yapalım. Kamp şu an çok iyi geçiyor. Gelen transferlerle beraber daha güçlü bir ekip olacağız. Yapacağımız çalışmalarla inşallah ligde kalıcı olacağız. Ancak bu dönemde taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Geçen sezon play-off yarı final ilk maçında inanılmaz bir taraftar vardı. O bizi inanılmaz şekilde itti. Öyle bir kalabalık her zaman olursa bizim performansımız da her zaman üst kademeye çıkar."


- Gökhan Alsan: "6 gol, 4 asist hedefim var"


Geçen sezon görev aldığı 29 lig maçında 9 gol atıp 6 da asist yapan Gökhan Alsan, ligde kalıcı olmak istediklerini dile getirerek, lige damga vuracaklarına inandığını söyledi.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Üç senedir Gazişehir forması giyiyorum ve 4. senem olacak. Burası benim ikinci memleketim oldu. Taraftarımızı maçlara bekliyoruz. Herkesi stada bekliyoruz. Taraftarımızın manevi desteğini istiyoruz. Bu sene 6 gol, 4 asist hedefim var. Bu sezon daha iyi olabilmemiz için iç sahada oynadığımız zaman arkamızda inanılmaz bir destek olmalı. Rakibe karşı 12 kişi oynadığımızı hissetmeli rakipler." ifadelerini kullandı.


- Mehmet Erdem Uğurlu: "Yeni gelecek arkadaşlarımız var"


Kırmızı-siyahlı orta saha oyuncusu Mehmet Erdem Uğurlu, Gaziantep halkının Süper Lig'i özlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene arkamızda daha güçlü bir taraftar kitlesi olur diye düşünüyorum. Geçen sene arkamızda güç vardı ama statta yeterince yoklardı. Bu sene o durum da değişecektir. Bu da daha iyi sonuçları tetikleyecektir. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Yeni gelecek arkadaşlarımız da var. Buradaki herkesin ortak hedefi var, takımı daha iyi yerlere getirebilmek. Gelecek oyuncular da bunları bilecek. Sezon sonunda ligi istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Gökhan Alsan
  4. Mehmet Erdem Uğurlu
  5. SÜPER LİG
  6. Yalçın Kılınç

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