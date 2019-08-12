Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı



GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren idmanda, 2 grup halinde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Gaziantep ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.