Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı

Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:12
GAZİANTEP (AA) - Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda bir antrenman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 45 dakika süren idmanda, 2 grup halinde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Gaziantep ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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