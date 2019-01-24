Gazişehir Gaziantep istikrar arıyor

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Rakiplerinin özellikle kendi sahasında iyi mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak, "Rakibimiz iyi pas yapıyor. Bizim bu maçı kazanmamız için önce rakibin direncini kırmamız lazım. Bunu başarıp hedefimiz olan 3 puana ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de var." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerine işaret ederek, "Üst lige çıkabilmek için galibiyet sayımızı artırmamız lazım. Bunun için de istikrara ihtiyacımız var. İstanbulspor maçıyla başlayan bir istikrar yakalamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Eksik mevkilere getirmek istediğimiz oyuncular da yavaş yavaş geliyor. Daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.