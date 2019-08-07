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Gazişehir Gaziantep Düzce kampını tamamladı

- Teknik direktör Marius Sumudica:- "Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde tutup üst sıralarda yer almak"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
Gazişehir Gaziantep Düzce kampını tamamladı


DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, "Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde tutup üst sıralarda yer almak." dedi.

Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp çalışmalarını tamamladı.

Otobüsle tesislerden ayrılan kafile, bir günlük iznin ardından Gaziantep'teki kulüp tesislerinde tekrar bir araya gelecek.


- "Forvet ve kanatlara takviye yapacağız"


Teknik direktör Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok yeni oyuncuyu bünyelerine kattıklarını belirtti.

Çok zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Sumudica, "Aramıza yeni oyuncular katıldı. Takımı bir araya getirmek için zamanımız vardı, bunu başardık. Takımın yüzde 70'ini tamamladık, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Başkanımız ve yöneticilerin sıkı çalıştığını biliyorum. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ve iyi oyuncuları takımımıza katacaklar." diye konuştu.

Hedeflerinin iyi futbol oynayarak güzel sonuçlar almak olduğunu vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Takımın iyi olup olmadığını aldığımız sonuçlarla göreceğiz. Asbaşkanımız ve başkanımız ile görüş alışverişi yaptık. Gelecek oyuncularla beraber kafamdaki takım kurulmuş olacak. Festival gibi düşünün, herkes ilk başta birbirini tanımaz, zaman ilerledikçe birbirleri ile yakınlaşıp kaynaşırlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. İlk hedefimiz takımı ligde tutup üst sıralarda yer almak."


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
  1. Düzce
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Marius Sumudica
  5. SÜPER LİG

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