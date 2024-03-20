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Aktüel GAZİRAY’ın istasyon sayısı artıyor
Aktüel

GAZİRAY’ın istasyon sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:49:00 -
GAZİRAY’ın istasyon sayısı artıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde GAZİRAY’ı havalimanı ve BÜSEM bağlantısının yapılacağını söyledi. Bu kapsamda ulaşımda hem daha büyük bir alanda yolculara hizmet verilecek hem de şehrin trafik yükü önemli ölçüde azaltılmış olacak.

30 milyarlık değere sahip GAZİRAY Banliyö Hattı’nın 1 istasyon ve 7 kilometre uzatılarak ticaretin yeni kalbi olacak BÜSEM’e, 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatılarak Gaziantep Havalimanı’na bağlantısı yapılacak. Günlük ortalama 10 bin yolcuya OSB ile KÜSGET arasında hizmet veren GAZİRAY böylelikle daha fazla insanın faydalanacağı bir ulaşım aracı niteliği kazanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hizmete giren, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklık 25 kilometrelik dev proje olan GAZİRAY Banliyö Hattı şehirde bariyer etkisi yaratmamak için 5.5 kilometrelik kısmı yer altından ilerliyor ve 2 hızlı tren hattı ve 2 banliyö hattı bulunuyor. 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım için kentte 16 istasyon oluşturuldu.

TREN SETLERİ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİLİYOR

Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırmayı amaçlayan proje güvenli ve hızlı şekilde toplu taşımayı sağlarken, sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım hattını günün şartlarına uygun ve modern hale getirdi. GAZİRAY ile ulaşımda şehir merkezindeki trafik yükü azalırken yeşil enerjiyle de ulaşım sağlanmış oluyor.
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