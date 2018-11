Gaziosmanpaşalı ev hanımlarından tiyatrolu mesaj

Kadına şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için Gaziosmanpaşalı ev hanımları tarafından sahnelenen “Gölgeden Surete Kadınlar” isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda ev hanımları sergiledikleri performansla dikkat çektiler.

‘Her türlü şiddete karşıyız’

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi drama sınıfı öğrencilerinin rol aldığı oyun Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahnelendi. Programa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek, “Bir kere her şeyden önce şiddeti kınıyoruz. Sadece kadına değil insana olmasını kınıyoruz. Kadına şiddeti özellikle defalarca kınıyoruz. Çünkü kadınlar toplumun mihenk taşları. Bizim hayatımızı şekillendiren, yönlendiren en önemli varlıklarımız. Bugün de dünya kadınlarına şiddete yönelik bir eylem programı kapsamında, farkındalık oluşturmak kapsamında kendi kültür merkezimizde eğitim gören kursiyerlerimiz tiyatrolarını sergilediler. Burada amaç kadına şiddete karşı direnişi, dayanışmayı anlatmaktı. Biz de tüm kadınlarımızın bu anlamda şiddete maruz kalmamalarını, şiddetsiz bir toplumda şiddetsiz bir hayat yaşamalarını diliyoruz. Her türlü şiddeti de kınıyoruz” dedi.