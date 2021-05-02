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Yerel Gaziosmanpaşa’da yabancı uyruklu gruplar birbirine girdi
Yerel

Gaziosmanpaşa’da yabancı uyruklu gruplar birbirine girdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:58:00 -

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 871 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre tartışan gruplar daha sonra birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçaklı kavgada, iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karıştığı öğrenilen şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde ve yabancı uyrukluların oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulunurken, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan ve bıçakların kullanıldığı kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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