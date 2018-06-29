Gaziosmanpaşa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi.29 Haziran 2018 Cuma 14:31
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi.
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamına giren objelerin yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik operasyonda M.D. gözaltına alındı.
M.D.'nin evinde yapılan aramada 2 adet Helenistik döneme ait kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykeli, 11 adet bronz sikke, 1 adet bronz şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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