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Aktüel Gaziosmanpaşa’da servis aracı devrildi: 8 yaralı
Aktüel

Gaziosmanpaşa’da servis aracı devrildi: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 07:47:38 -
Gaziosmanpaşa’da servis aracı devrildi: 8 yaralı

İSTANBUL (AA) – Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan 34 LDZ 118 plakalı servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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