Gaziosmanpaşa’da okullarda trafik ve güvenli gıda denetimleri

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu önünde öğrencilerin güvenli geçişi için yapılan trafik denetimine katılırken, okul kantininde de hijyen ve gıda güvenliği kontrolü yaptı

Yeni eğitim-öğretim yılı ilk dersinin çalmasıyla birlikte başladı. Gaziosmanpaşa’da bulunan Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu önünde öğrencilerin okula güvenli girişleri için trafik denetimine yapıldı. Trafik denetiminin ardından okulun kantininde güvenli gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimleri Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz da yerinde inceledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Yeni eğitim öğretim yılı hem tüm öğrencilerimize, velilerimize hem tüm öğretmenlerimize, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Biz de bu sezona hazır bir şekilde başladık. Geçtiğimiz hafta başladık. İlçemiz genelindeki tüm okulların kantincileriyle bir araya gelip bu sezonda onlardan neler beklediğimizi, nasıl denetimler yapacağımızla ilgili toplantılar düzenledik. Ve geçtiğimiz hafta itibarıyla denetimlerimize başlamış olduk. Tüm okul kantinlerimizi fiyat, saklama şartları, hijyen, bu anlamda okul kantininde satılabilirliğe uygun gıdalar olmasıyla ilgili denetimlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sadece kantinlerimizi değil, okul çevrelerinde gıda ürünleri satan tüm esnafımızı sıkı bir şekilde denetim yapıyoruz. Bugün ayrıca minik zabıtalarımız da yanımızda. Onlar bu vesileyle hem zabıta mesleğinin ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu öğreniyorlar hem de zabıta personelimizin uygulamalarını yakından öğrenip onlar da kendi okullarında temsil olarak yapıyorlar. Bunun yanı sıra tüm okullarımızın önünde ilk hafta itibarıyla trafik denetimlerimizi de yapıyoruz. Okula giriş çıkışlarımızda çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullara ulaşması ve evlerine ulaşması bizim için çok kıymetli. Gaziosmanpaşa’nın evlatları, herkesin olduğu gibi bizim için de kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla da hem hijyen hem sağlık kontrollerimizi hem trafik kontrollerimizi sezon boyunca devam ettireceğiz" dedi.