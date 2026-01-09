Gaziosmanpaşa’da kanlı pusuda "firari hükümlü" parmağı: 30 suç kaydı vardı, husumetlisini acımadan vurdu!
İstanbul Gaziosmanpaşa’da evinin önünde saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Ömer Şirin hayatını kaybetti. Kan donduran cinayetin failinin, 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mustafa Ş. olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi’nde akşam saatlerinde dehşet anları yaşandı.
25 yaşındaki Ömer Şirin, evinin önünde durduğu sırada yanına yaklaşan bir araçtan açılan ateşin hedefi oldu.
Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Şirin ağır yaralandı.
Kanlar içinde kalan genç adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI 30 SUÇTAN SABIKALI BİR FİRARİ!
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırıda kullanılan aracın çalıntı olduğunu belirledi.
Yapılan detaylı saha çalışmalarında, cinayeti Ömer Şirin ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Mustafa Ş.'nin işlediği tespit edildi.
Saldırganın profili ise adeta suç makinesini andırıyor: Mustafa Ş.'nin 30 ayrı dosyadan suç kaydı olduğu ve hakkında "8 yıl 11 ay 15 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
BABASI BİLE İHBAR ETTİ: "OĞLUM CİNAYET İŞLEDİ"
Soruşturma derinleşirken şaşırtıcı bir gelişme de saldırganın ailesinden geldi.
Katil zanlısı Mustafa Ş.'nin babası K.Ş.'nin emniyeti arayarak, oğlunun cinayet işlediğine dair duyumlar aldığını ve bu olay nedeniyle tehdit edildiğini söylediği bildirildi.
Polis, izini kaybettiren firari hükümlüyü yakalamak için İstanbul genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.
