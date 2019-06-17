Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e yakın güvercin öldü
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle, çatıda beslenen 200 kadar güvercin, telef oldu.17 Haziran 2019 Pazartesi 17:56
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangında 200'e yakın güvercin öldü.
Alınan bilgiye göre, Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin öldü.
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