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İSLAM Gaziosmanpaşa'da 250 Hafız İcazet Aldı
İSLAM

Gaziosmanpaşa'da 250 Hafız İcazet Aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 22:45:00 -

Gaziosmanpaşa'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 250 öğrenci için hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi. Törende icazet merasimi ile 250 öğrenci diplomalarını aldı.

Gaziosmanpaşa Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar için Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Program başlamadan saatler öncesinde hafızların aileleri ve yakınları törenin gerçekleştiği salonu doldurdu. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafız olmaya hak kazanan 250 öğrenci dualar eşliğinde salona giriş yaptı. Sırayla Kuran-ı Kerim okuyan hafızlar, yapılan duanın ardından icazet belgelerini aldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da programa katılarak, genç hafızların heyecanına ortak oldu.
 

"Gaziosmanpaşa'da ilk kez 250 hafızımıza ev sahipliği yapıyoruz"

 
Hafızları tebrik ettiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sevinçliyiz, Gaziosmanpaşa'da ilk kez 250 hafızımıza ev sahipliği yapıyoruz. Gururluyuz, hafızlarımızın güzel sesleriyle kulaklarımızın pası siliniyor. Elbette üzgünüz. İnsanlık katlediliyor ama şuna inanıyoruz ki yüreğimiz, sevgimiz, duamız, çabamız, gayretimiz elbette onların yanında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız ve bütün devlet erkanı dünyanın her bir ülkesiyle bu işe barış içerisinde çözümüyle ilgili canıgönülden çalışıyorlar. Bugün böyle çilelere, sıkıntılara şahitlik edebiliriz ama Cenab-ı Allah bir gün nurunu tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı
 


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