Gaziosmanpaşa Belediyesi çocuklara kitap ve maske dağıttı

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri 40 gün sonra dışarı çıkan çocukları hediyeler ile karşıladı. Hediyeler karşısında mutlu oldukları gözlenen çocuklar, gönüllerince doyasıya eğlendi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 Nisan’dan itibaren 20 yaş altı çocuklar ve gençler ile 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu karardan 1 ay sonra 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve 0-14 yaş arası çocuklara 13 Mayıs’ta saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkma izni verileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda 0-14 yaş arası çocuklar ve aileleri bugün saat 11.00’dan itibaren dışarı çıkarak parklara ve bahçelere akın etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri de çocukları parklarda ve bahçelerde bekleyerek kitap ve özel hediyeler dağıttı. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış baskılı maskeler hediye edildi. Çocuklar 40 gün sonra evlerinden çıkmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da Gaziosmanpaşa belediye başkanının elinden aldıkları hediyelerle daha mutlu oldular.

Gaziosmanpaşa’daki bir çocuk parkına gelerek çocuklara hem maske hem de kitap hediye eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Dünyanın en güzel duygusu herhalde çocukları mutlu etmek. Onların mutluluğu ile mutlu olmak. Biz de bugün burada yaklaşık 2 aydır evde kalarak bu ödülü hak eden bu mutluluğu yaşayan çocuklarımızla beraberiz. İmalatını belediyemizin bünyesinde yaptığımız özel maskelerimizi bugün çocuklarımıza dağıtıyoruz. Her bir çocuğumuzun maske ile parklarda dolaşmasını arzu ediyoruz. Bütün parklarımız dezenfekte etmiş şekliyle çocuklarımızın hizmetine açtık. Aynı zamanda bu iki aylık süre içinde evde kalarak hastalığa karşı aldıkları bu tedbirler doğrultusundan onlara bir kitap hediye ediyoruz. Bir sonraki parkta buluşmamız öncesinde de onları buradan uğurlamak istiyoruz” dedi.

Parka gelerek kardeşiyle birlikte oyun oynayan ve Gaziosmanpaşa belediyesinin ürettiği özel maskelerden takan çocuklardan Almina Yılmazgil “Bugün çok mutluyum, birkaç aydır dışarı çıkmıyordum. Parkta oynuyoruz kardeşimle çok sevindim, bugün böyle olmasına çok da güzel oldu. Maskemi de çok beğendim tam çocuklara göre. Evde hep kitap okuyordum kitap hediyesi de çok iyi oldu benim için” dedi.