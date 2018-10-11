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Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:42
Gazi’nin vasiyeti hazineye devredilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızılcahamam’daki konuşmanızda İnönü ile gösterdiğiniz fotoğrafa CHP’den gelen itirazlara dair yorumunuz nedir?” sorusuna, ”Evet, o toplantıda İnönü ile ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP’liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada gözüküyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor” karşılığını verdi.

“Mesele iş bankası meselesi değil, Atatürk’ün vasiyeti”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 900 bin lirayı aşkın tazminatları nasıl ödediği ve İş Bankası tartışmalarının hatırlatıldığı Erdoğan, “Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben “Senin kasana para giriyor” demiyorum ki. Biliyorsunuz, mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama, hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin hazineye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. Dolayısıyla, MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim” yorumunda bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:42
  1. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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