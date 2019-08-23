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’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’

Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş Belediye Başkanları, geçtiğimiz günlerde Gemlik’te saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman ve 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız’ın mezarını ziyaret ettiler.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’

Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş Belediye Başkanları, geçtiğimiz günlerde Gemlik’te saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman ve 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız’ın mezarını ziyaret ettiler.


Başkanlar yaptıkları ortak açıklamada, ’’Bursa’nın Gemlik ilçesinde geçen hafta darp edilen gazimiz Ömür Karaman’ı Bursa’da ki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz’’ dediler.


İki başkan ve beraberindeki heyet, daha sonra 4 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız’ın mezarını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
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