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Gazilerden tepki: Biz 15 Temmuz ruhunun unutulmasını değil, yaşatılmasını istiyoruz

15 Temmuz akşamı Gaziler ve Şehit yakınları tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahnelenecek tiyatro oyunu iptal edildi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı 15 Temmuz Gazisi Kaan Şimşek, "Provalara başladığımız ikinci gün oyunun iptal edildiği söylendi ancak herhangi bir gerekçe açıklanmadı" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:29
Gazilerden tepki: Biz 15 Temmuz ruhunun unutulmasını değil, yaşatılmasını istiyoruz

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Demokrasi Meydanları'ndaki etkinlikler tekrarlanmazken, o karanlık gecenin aziz hatırasına yakışmayan konserlerin düzenlenecek olması bizleri üzüyor." diyen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı Kaan Şimşek, "15 Temmuz'un gazileri olarak Kültür Bakanlığı'nda görevli Sanat Yönetmeni Yıldız hocamızın girişimiyle tiyatral bir gösteri yapacaktık. Oyun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahnelenecekti. Tiyatroda 30 gazi ile 5 şehit yakını görevlendirilmişti" dedi.

"İptal gerekçesi açıklanmadı"

Provaların ikinci gününde tiyatronun iptal edildiğini söyleyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıldız hocamız o karanlık geceyi bire bir yaşayan gazilerin her şeyi daha iyi anlatabileceğini düşünerek bu oyunu kurgulamıştı. 30 gazi ile 5 şehit yakının çalıştığı kurumlardan oyun için izin de alınmıştı. Çalışmalara başladığımız 2. gün, tiyatronun iptal edildiği açıklandı. Gerekçe olarak ise hiçbir şey söylenmedi."

"Biz o gece konserlerde değil meydanlarda olmalıyız"

"Şehit yakınları ve gaziler olarak hükümetten bir şikayetimiz yok. Bu vatan için gerekirse yine seve seve siper olur gereken bedeli veririz. Ama bazı sitemlerimiz var" ifadelerini kullanan Şimşek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 15 Temmuz'un ilk yıl dönümü 10 gün süren etkinliklerle anıldı. Bu 10 gün, ikinci yıl dönümünde 3-4 güne düştü. Bu yılsa Demokrasi Meydanları kurulmadı. Biz 2 yıl boyunca o karanlık gecenin hatırasını şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar ederek, milli ruhumuza yakışır bir şekilde yaşadık. Ancak bu yıl anma etkinlikleri hem sıfırlandı hem de çeşitli illerde konserler organize edildi. Biz şehitlerimizi şarkılarla konserlerle anmak istemiyoruz. 15 Temmuz ruhunun unutturulmasını istemiyoruz. O karanlık gece her yıl daha da fazla anlatılmalı."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:29
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