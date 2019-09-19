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Gazilerden Erdoğan'a ziyaret! "Biz bir gün savaştık ama o her gün savaş içinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kendisini ziyarete gelen gazileri ağırladı. Gaziler, Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, 15 Temmuz gazisi Ülkü Sayın, "Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde." dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:22
Gazilerden Erdoğan'a ziyaret! "Biz bir gün savaştık ama o her gün savaş içinde"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulün ardından gaziler, basın mensuplarıyla duygularını paylaştı.

"O hainlerle her gün savaş içinde"

Genelkurmay Başkanlığı önünde 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve aynı yerde babası ve eniştesini şehit veren Ülkü Sayın, "Biz, belki o hainlerle bir gün savaştık ama Cumhurbaşkanımız o hainlerle her gün savaş içinde. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına rağmen bu özel günde kendilerini ağırladığını belirterek, "Çocuklarımıza, torunlarımıza kadar sordu. Tüm gaziler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan daha mutlu bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

"Hepimizin derdini birebir dinledi"

Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz gecesi gazi olan Nevzat Köroğlu da darbe girişiminde çapraz ateşte kaldığını belirterek, "Reisimizden Allah razı olsun, bize abi oldu, baba oldu, kardeş oldu. Hepimizin derdini birebir dinledi. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Kore gazisi Mustafa Ocak da "Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, devamını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Otururken kapılara bakıyoruz, kimler gelecek diye. Alaka, sevgi ve saygı istiyoruz. Çocuğun mama istediği gibi alaka istiyoruz. Evladın babasından isteği bitmez.' dedim." sözleriyle duygularını anlattı.

Güneydoğu gazisi Adnan Oğuz da "Gazilik 'nurlanmış' demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi onore etti. Bizi tek tek dinledi. Sorunlarımızı dile getirdik. Gerçi fazla bir sorunumuz yok, sağ olsun devletimiz ilgileniyor. Arkadaşlarımızla son derece memnun ayrıldık." dedi.

"Bağırsağım yok ama Fırat'ın doğusuna gönüllüyüm"

Gazi Vahap Tümen de güvenlik korucusu olduğunu ve 1994 yılında gazi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti, bizi dinledi, Allah ondan razı olsun, başımızdan eksik etmesin. 25 yıldır gaziyim, ilk defa buraya geliyorum, çok mutluyum. Kendisine çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin El Bab bölgesinde gazi olan Hasan Karaman ise "Ben Suriye El Bab'da iki kere yaralandım. Vücudumda 289 dikiş var, kalın bağırsağım yok Sayın Cumhurbaşkanıma da ilettim, tekrar Fırat'ın doğusuna operasyon olursa gönüllüyüm dedim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:22
  1. 19 Eylül Gaziler Günü
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. 15 Temmuz darbe girişimi
  6. Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  9. Nevzat Köroğlu
  10. Kore gazisi Mustafa Ocak
  11. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  12. Güneydoğu gazisi Adnan Oğuz
  13. Gazi Vahap Tümen
  14. Suriye'nin El Bab bölgesi
  15. Hasan Karaman
  16. Fırat'ın doğusu
  17. Ülkü Sayın

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