Gazilerden bugüne özel izin için teşekkür

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik bugüne özel 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar arasında bulunan Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Erdoğmuş, kendilerine süreç boyunca sağlanan her türlü imkan için devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara verilen 4 saatlik izinden Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Mehmet Erdoğmuş ve Hirfan Haykır da yararlandı.

İzinden dolayı mutlu olduklarını belirten Erdoğmuş, Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren hastalıkla mücadele çalışmalarını, etkili önlemlerle aralıksız sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve tüm bakanlara teşekkür etti. Erdoğmuş, "Biz yaşlılar ve aynı zamanda gaziler olarak bu ülkenin değerleriyiz. Hükümetimize, sağlığımız için aldığı önlemlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Evde kaldığımız süre içerisinde her eksiğimizi Vefa Sosyal Destek grupları evimize kadar getirdi. Maske ihtiyaçlarımız, maaş ödemelerimiz ve başka her türlü ihtiyaçlarımız ile ilgilendiler. Bugün ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar olarak bizlere 4 saatlik izin verildi. Bize düşen, kurallara uyarak küçüklere de örnek olmak" dedi.

Erdoğmuş, bugüne kadar virüs nedeni ile vefat eden sağlık çalışanları ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere de acil şifalar diledi.