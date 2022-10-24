Gaziler ve şehit aileleri: TTB kapatılsın

ÇINAR DEMİR ANKARA

Akit’e konuşan gazi ve şehit ailesi dernek yöneticileri, “Bu ihanet ve şer odağına dönüşmüş kurum bir an önce kapatılsın” dediler. Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, tepkisini şöyle aktardı:

Bir defa bile PKK'yı kınamadılar

“Ülkemize bölmek için 40 yıldır her türlü alçakça eylemi yapan terör örgütünü aklamak düşüncesiyle söylenmiş bu ihanet dolu sözlerin sahibi, Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Hekimlerini temsil etmediği görülüyor. TTB Başkanı’nı, bu ülke için canlarını vermiş şehitlerimiz ve gazilerimiz adına kınıyoruz. Şanlı Ordumuza iftira atan, bebek katillerini görmezden gelen, binlerce cana kıyan teröristleri masum gösteren, TSK’yı karalayan bu gibi niyetleri, fikirleri ve zihniyetleri belli kişilerin sarf ettikleri sözler kendi durdukları yeri göstermektedir. Zira bugüne kadar TTB’den PKK’yı kınayan ve askerimizi, polisimizi gözeten herhangi bir açıklama geldiğini görmedik. TSK’ya atılan bu iftira kabul edilemez. Şanlı Türk Ordumuzun yanındayız”

TSK’yı yıpratmaya çalışıyorlar

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant da, şunları dile getirdi: “Türk milletinin en güzide kurumu, Peygamber ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sistematik şekilde yıpratılma çalışmalarına günümüzde sıkça şahit oluyoruz. Bunu son olarak Türk Tabipler Birliği’nin açıklamasında gördük. Ordumuzun kimyasal silah kullandığı yalanının kimlere ve hangi amaçlara hizmet ettiğini çok iyi bilmekteyiz. Bu mesnetsiz açıklamalar ile Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya çalışan kurumlar kapatılmalıdır. Bunların en başında da TTB gelmelidir.”

Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen ise, şunları ifade etti: “Türk Devleti, Türk Ordusu hakkında utanmadan, sıkılmadan arsızca iftira atan Türk Tabipler Birliği’nin başında bulunan böyle bir küstahın ‘Tabip’ olabilmesi de eğitim sorununun en bariz göstergesidir. PKK yanlısı hekim olamaz. PKK yanlısı Türk Tabipler Birliği’ne başkan olamaz. Biz şehit verdik, gazi olduk, bu saygısız, bu arsız, bu utanmazlar asli görevlerini yerine getirsinler diye. İnsanlarımıza şifa olsunlar diye. İnsanlarımız yaşasın diye. Ama PKK yandaşı olsunlar, Türkiye Cumhuriyetine iftira atsınlar diye bu gibi asaletsizler için şehit, gazi olmadık. Bu yüzden en yüksek sesle haykırıyoruz; Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Daha fazla şehitlerimizin kemikleri sızlatılmasın, gazilerimizin yaraları kanatılmasın.”