Gaziler Okçuluk Müsabakası açılışında Fidan: "Fedakarlık bizim yol haritamızdır"

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 19 Eylül Gaziler Haftası dolayısıyla Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Gaziler Okçuluk Müsabakası'nın açılış töreninde konuştu. Fidan, şehit ve gazilerin fedakarlığını "yol haritamız" olarak nitelendirdi; gaziliği ise "vatan uğrunda verilen mücadelenin, gösterilen cesaretin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesi" sözleriyle tanımladı.

Müsabaka; Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğinde düzenlendi. Fidan, açılışta şehit ve gazilerin vatanın bağımsızlığı için ortaya koyduğu mücadelenin önemini ifade etti.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi"

Şehitlik ve gaziliğin devlet geleneğindeki yerine değinen Fidan, "Şehitlik bizim inancımızdaki en yüce mertebedir" dedi. Gaziliği anlatırken de şu ifadeleri kullandı: "Bayrak inmesin, ezanlarımız susmasın diye ortaya konan candır, sarsılmayan inançtır, milletimize duyulan derin bir sevdadır."

Fidan, vatan savunmasının milletin karakterindeki yerini şöyle aktardı: "Bizim inancımızda ve kültürümüzde, köklü devlet geleneğimizde ve milletimizin binlerce yıllık sarsılmaz karakterinde vatan savunması büyük bir fedakarlık ve ulvi bir görev anlayışı olarak görülür. Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bugüne kadar 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hareket eden bu necip millet, bağımsızlığına ve hürriyetine yönelik her türlü tehdide karşı vatanımızı savunmaktan asla geri durmamış, bir an bile tereddüt göstermemiştir."

Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Fidan, "Nice anne evladını, nice eş hayat arkadaşını, nice çocuk babasını dualarla göreve uğurlamış; kimisi şehit olmuş, kimisi gazi olarak aramıza dönmüştür" diye konuştu. Geride kalanların sabrını ve metanetini bu mücadelenin en güçlü dayanaklarından biri olarak nitelendiren Fidan, "İşte bu metanet bizim duruşumuzdur. Bu fedakarlık bizim yol haritamızdır. Bizler bu ağır sorumluluğun da bu yüce vefanın da farkındayız ve nihayete kadar da farkında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fidan, okçuluk müsabakalarını "sadece bir sportif faaliyet olmanın ötesinde teşkilatımızın içindeki kardeşlik, dayanışma ve vefa duygusunun da bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Arslan, Isparta'daki şehit ailesinin sözlerini aktardı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Arslan da şehit ve gazi ailelerine yönelik devlet desteğine değindi. Arslan, "Geçen sene Isparta'da şehit ailesinden bir bayan, bana; 'bize devlet çok iyi bakıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyle' dedi. Ben bundan çok mutlu oldum. Ama bazı yerlerde fırsat bulup bunu istismar edenler var, onları kınıyorum. Bu anlamlı günü tertip eden ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Özel Harekat Başkanı Hayal gazilere seslendi

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, görevlerini icra ederken karşılaştıkları her zorlukta gazilerin çizdiği yoldan ilerlemenin bilinci ve kararlılığı içinde olduklarını söyledi. "Bu topraklar şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş, her karışı ecdadımızın emanetidir. Sizin fedakarlıklarınız sayesinde bugün özgürce nefes alıyor, bu topraklarda güven içerisinde yaşıyoruz" diyen Hayal, gazilerin mücadelesini şu sözlerle anlattı: "Kimi zaman bir dağın zirvesinde, kimi zaman bir şehrin sokaklarında, kimi zaman da ülkemizin sınır ötesinde vatan ve millet aşkıyla destanlar yazdınız."

Gazilere "bu milletin gözbebeği" diye hitap eden Hayal, kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarılacak en büyük miras olarak niteledi. Konuşmasını "Devletimizin ve milletimizin gazilere olan vefa borcu asla unutulmayacaktır" sözleriyle tamamladı.