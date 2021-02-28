Gaziler HDP yancısı Kılıçdaroğlu'na tepkili! 5 soru yönelttiler... "Bunlar aklınıza gelmedi mi?"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na GARA operasyonu ile ilgili mektup gönderdi. TSK'nın başarılı Gara operasyonunu başarısızmış gibi göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 5 soruyu hatırlatan Aylar 5 soru yöneltti.

Aylar, "Teröriste 'terörist' diyemeyen, terörü sert bir şekilde kınamayan, teröre karşı net bir tavır sergilemeyen, oy uğruna teröristlerle arasına mesafe koyamayan, sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla kol kola yürüyen kim varsa aynıyla vaki teröristtir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Sabah'taki habere göre, Gazi Lokman Aylar yazdığı mektupta CHP'nin HDP ile yaptığı kirli ittifakı hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kol kola yürüdüğünü ve sırtını terör örgütlerine dayadıklarını bir kez daha hatırlatan Aylar, "Atatürk'ün kurduğu partiyi terör partisine çevirmeye başladılar, bundan rahatsızız.

Atatürk'ün kurduğu partinin terörle birlikte anılmasından kurtulun. 5 yıl önce hendek olaylarında CHP'li birkaç vekil çıkıp, 'Türk askeri orantısız güç kullanıyor' demişti. O gün CHP'ye gidip siyah çelenk koyduk. Bu vekilleri aranızdan temizleyin, bunları gönderin dedik. Ama o vekiller hâlâ CHP'de siyaset yapıyor. Adalet yürüyüşü dediler yanlarına HDP'li vekil ve eş başkanları aldılar ve kol kola gezdiler.

Hangi adalet hangi demokrasi? Demokrasi ve adalet 13 kahramanımızın başına silah sıkmak ve şehit etmek midir? Terörist cenazesine gidenlere sesleniyoruz. Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında 'Biz hapishanedeki ve hastanedeki teröristleri de ziyaret ediyoruz, demişti" diye konuştu.

"Biz defalarca Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk cevap alamadık, PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerce şehit edilen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına bir kez daha soruyoruz" diyen Aylar Kılıçdaroğlu'na şu soruları yöneltti: