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Siyaset Gaziler HDP yancısı Kılıçdaroğlu'na tepkili! 5 soru yönelttiler... "Bunlar aklınıza gelmedi mi?"
Siyaset

Gaziler HDP yancısı Kılıçdaroğlu'na tepkili! 5 soru yönelttiler... "Bunlar aklınıza gelmedi mi?"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 soru yönelterek tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:32:00 - 2021-02-28 08:33:11
Gaziler HDP yancısı Kılıçdaroğlu'na tepkili! 5 soru yönelttiler... "Bunlar aklınıza gelmedi mi?"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na GARA operasyonu ile ilgili mektup gönderdi. TSK'nın başarılı Gara operasyonunu başarısızmış gibi göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 5 soruyu hatırlatan Aylar 5 soru yöneltti.

Aylar, "Teröriste 'terörist' diyemeyen, terörü sert bir şekilde kınamayan, teröre karşı net bir tavır sergilemeyen, oy uğruna teröristlerle arasına mesafe koyamayan, sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla kol kola yürüyen kim varsa aynıyla vaki teröristtir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Sabah'taki habere göre, Gazi Lokman Aylar yazdığı mektupta CHP'nin HDP ile yaptığı kirli ittifakı hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kol kola yürüdüğünü ve sırtını terör örgütlerine dayadıklarını bir kez daha hatırlatan Aylar, "Atatürk'ün kurduğu partiyi terör partisine çevirmeye başladılar, bundan rahatsızız.

Atatürk'ün kurduğu partinin terörle birlikte anılmasından kurtulun. 5 yıl önce hendek olaylarında CHP'li birkaç vekil çıkıp, 'Türk askeri orantısız güç kullanıyor' demişti. O gün CHP'ye gidip siyah çelenk koyduk. Bu vekilleri aranızdan temizleyin, bunları gönderin dedik. Ama o vekiller hâlâ CHP'de siyaset yapıyor. Adalet yürüyüşü dediler yanlarına HDP'li vekil ve eş başkanları aldılar ve kol kola gezdiler.

Hangi adalet hangi demokrasi? Demokrasi ve adalet 13 kahramanımızın başına silah sıkmak ve şehit etmek midir? Terörist cenazesine gidenlere sesleniyoruz. Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında 'Biz hapishanedeki ve hastanedeki teröristleri de ziyaret ediyoruz, demişti" diye konuştu.

"Biz defalarca Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduk cevap alamadık, PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerce şehit edilen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına bir kez daha soruyoruz" diyen Aylar Kılıçdaroğlu'na şu soruları yöneltti:

  1. Terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz şu günlerde bebek katili, İmralı canisinin heykelini dikmek isteyen, kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takarken Yasin Börü ve arkadaşları aklınıza geldi mi?
  2. Seçimlerde her evden HDP için oy isterken, Figen Yüksekdağ'ın "Sırtımızı PKK dayadık" sözleri aklınıza gelmedi mi?
  3. 15 Temmuz günü FETÖ alçaklarının teşebbüs ettiği darbe girişimine "Kontrollü darbe, tiyatro" derken şehit olan 251 vatandaşımız aklınıza gelmedi mi?
  4. Parti içinde olan bazı milletvekilleri terörist cenazelerine giderken, bizzat kendisi ekranlarda "Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik derken Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anneler hiç aklınıza gelmedi mi?
  5. Gara'da hain PKK'lı teröristlerce katledilen şehitlerimizin ailelerine taziye mesajı yayınlarken 'PKK' adını neden kullanmadınız, kimlerden niçin korktunuz?"
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Yorumlar

[email protected]

Yalancının mumu ve ülkeyi bölmeye çalışan hdp ile iş tutanların sonu 2023 seçimlerine kadardır. Bu millet Allah CC izni ile bunların ve yandaşlarına öyle bir tokat vuracakki inşaallah ta okyanus ötesinden sesi çıkacak çıkabilirse.
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Güney Doğulu

Ermeni genliler Turk'e ve Türk bayrağına düşmandır. Bu soruların cevabını asla çarkcı Kemal vermez... Yaptıklarıyla cevap zaten belli...
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