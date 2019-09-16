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Gaziler Günü, Erzincan’da bir dizi etkinliklerle kutlanacak

19 Eylül Gaziler Günü, Erzincan’da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
Gaziler Günü, Erzincan’da bir dizi etkinliklerle kutlanacak

19 Eylül Gaziler Günü, Erzincan’da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “19 Eylül 2019 Perşembe günü tüm resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargâhlar saat 07:00- 24:00 saatleri arasında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılacaktır. Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına saat 10:30’da çelenk sunumu yapılacak.


Çelenk sunma töreninin bitiminde, tören alanında bulunan gaziler, askeri araçlarla alınarak 3. Ordu Komutanlığınca uygun görülecek bir kışla gezdirilecek. Belediye Başkanlığı tarafından 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13:00’te gazilerimiz ile şehit ailelerimiz onuruna Kulem Park Sosyal Tesislerinde öğle yemeği verilecektir. Anma haftası süresince, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimlerde, günün anlam ve önemi hakkında, ilgili branş öğretmenlerince dersler verilecektir. Ayrıca 23 Eylül 2019 - 04 Ekim 2019 tarihleri arasında orta öğretimlerde eğitim gören öğrencilerimize 3. Ordu Komutanlığınca Şehitlik ve Gazilik konularında konferans verilecektir.” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
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