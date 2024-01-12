Gaziantep'ten Türkiye'ye örnek olacak proje: Aile Akademisi

Türkiye'de bir ilk olan Gaziantep Büyükşehir Aile Akademisi Gaziantep’te açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da açılışına katıldığı Gaziantep Aile Akademisi modeli Bakan Göktaş tarafından başarılı bir model olarak gösterildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de bu modeli uygulayacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki üniversiteler, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Barosu ve kolluk kuvvetleri iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çalışacak “Aile Akademisi” işleyişi ve çalışmasıyla Türkiye’de bir ilk olarak gösteriliyor. Gaziantep Modeli ile kentte bulunan ilgili kurumları ortak çatı altında toplayan Aile Akademisi’nde toplumun temel taşı olan “aile” kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile içi sağlıklı iletişimin sürdürülmesi, huzurun sağlanması ve aile bütünlüğünün korunması kapsamında ücretsiz hizmet verilecek.

Bakan Göktaş: Diğer illerde de yaygınlaştıracağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen ay Aile Akademisi’ni ziyaret ettiğini ve çok heyecanlandığını söyleyerek, “Şu müjdeyi de vermek istiyorum aynı modeli İstanbul başta olmak üzere diğer illerde de başlatacağız. Örnek bir proje. Çünkü paydaşları bir araya getirmek, paydaşlarla beraber aile kavramını korumak hakikaten çok kıymetli. Bazı şeyleri sıfırdan üretmeye gerek yok. Burada başarılı bir model var ve bu başarılı modeli diğer illerimizde de yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaya başlayacağız” diyerek Türkiye genelinde bakanlık tarafından Aile Akademisi modelinin uygulanacağını açıkladı.

Alanında uzman kadrolar tarafından hizmet verilecek

Etik kurallar ve gizlilik ilkesine özenle dikkat edilen merkezde klinik psikolog, manevi danışman, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı, avukat, sosyolog ve aile danışmanı hizmet verecek. Akademide çeşitli nedenlerle aile içi çatışmalarla karşı karşıya kalan bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler yapacak, danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek. Merkez danışanlarına, ücretsiz hizmetlerinin yanı sıra paydaşlarla beraber eğitimler verecek, hukuki danışmanlık sağlayacak.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Aile Akademisi’nde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile GAGEV ortak çalışacak.

Göktaş: Her zaman zikrettiğimiz gibi güçlü aile, güçlü toplum demektir

Açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Akademisi açılışında bulunmaktan dolayı gururlu, heyecanlı ve çok mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Bütün paydaşlarla beraber kurulan bu modelle aslında aile kavramının gücünü birlikte öğrenmeye ve paydaş bütün kurumları kutlamak istiyorum. Aile insanın sahip olacağı en değerli hazinedir. Geçmişle gelecek, çocuk ve anne babanın, bireyle toplum arasında bir köprüdür aslında. Biz gücümüzü aileden alırız. Ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyeti toplumsal huzurun da teminatıdır. Ailenin temelleri güçlendiğinde toplumun temelleri de güçlenir. Her zaman zikrettiğimiz gibi güçlü aile, güçlü toplum demektir.”

"Aile, alternatifi olmayan bir kurum"

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşümden aile kurumunun da etkilendiğini belirten Başkan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak biz de aileleri bu değişime karşı daha hazırlıklı kılmaya çalışırken diğer taraftan da bu değişimlerin doğuracağı değişimlere karşı daha bilinçli hale getirmeye çalışıyoruz. Aile alternatifi olmayan bir kurum. Ailelere rehberlik edecek, onlara gerekli destekleri sağlayacak ve aile dinamiklerini daha da sağlamlaştıracak olan Aile Akademisi’nin varlığını oldukça kıymetli buluyorum. Önceliğimiz her zaman aile oldu olmaya devam edecek. Aile Akademisi’nin kuruluşunda emeği geçen başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer paydaşlara büyük teşekkür ediyorum.”

Bolat: Aile Akademisi iman ve sığınak görevi görecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da projenin fikir sahibi, kurucusu ve icra edeni olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Çeşitli yollarla zihinlerimize, ailelerimize, çocuklarımıza saldırı var. Aileyi bir müessese olarak görmek gerek. Hepimizin bir ailesi vardı. Aile bizim için adeta bir liman, sığınaktır. Bu şekilde büyüdük. Aile Akademisi hakikatten aile müessesesini zayıflatmaya çalışan akımlara karşı çok iyi bir liman ve sığınak görevi görecek. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İşin sırrı eşlerin birbirini iyi tanıması ve iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta diyerek nikah masasında yapılan akitleşmeyi unutmamak gerek. Pozitif bir sevgi dilini daima koruyarak evliliği kıyamete kadar sürecek şekilde yapı olarak düşünürsek çok güçlü ailelerimiz olacaktır. Gaziantep Modeli’nde yapılan Aile Akademisi çalışmasını yürekten tebrik ediyorum.”

Şahin: Aile denilen kurum üzüntüde sığınacağımız bir liman

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında ailenin en büyük hazine ve mukaddes bir kurum olarak değerlendirerek şunları aktardı:

“Biz ne ana ne de ataerkil bir toplumuz biz aile erkil bir toplumuz. Aile denilen kurum üzüntüde sığınacağımız bir liman sevincimizi paylaşacağımız kurum. Bilim dünyası 7 yaş çok geç diyor. Milli şuur, gelenekler, nesilden nesle aktarım ailede yapılıyor. Bize ait bu kurumu korumak, kollamak, gelecek olan tehlikeleri bugün nasıl yöneteceğimizi anlamak ve anlatmak için buradayız. Bizim için aile çok önemlidir.”

"Yüzde 80 başarıyla ailelerin devamlılığını sağladık"

Aile Akademisi’nin yerelde sağlanan koordinasyonla beraber alınan bir sonuç olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Önce bilim ve akılla çalışarak bütün üniversiteler bu kuruma destek veriyor. 12 birimi birbirine koordine ettik. Aile Akademisi öncesi yaptığımız çalışmalarda aileler için 10 yılda 10 bin aileye ulaştık ve yüzde 80 başarıyla ailelerin devamlılığını sağladık. Bu bina yuvayı kurtarmak için büyük bir mucize. Küçük bir dokunuş büyük bir mucize yaratıyor ailelerin devamı için. Herkes geldi buraya bu işte ben de varım dedi. Bu model, Türkiye’ye, dünyaya özel bir model olsun ve Gaziantep Modeli kutup yıldızı olarak bütün aileleri aydınlatsın, sorunları çözsün, güçlü aile yapıları oluştursun.”

Çeber: Gaziantep'te bir aile olarak gönülden bu çalışmaya sarıldık

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de açılışta yaptığı konuşmada Aile Akademisi’nin dünya ve Türkiye’de örnek bir çalışma olacağını söyleyerek, “ ‘Devlet büyük bir aile, aile küçük bir devlettir’ diyen bir ecdadın devamıyız. Zihinlerimize dönük bir saldırı var. Sosyal, görsel medya gibi mecralarda aile yapımıza saldırı bence aşikârdır. Aile yapımıza zarar verilirse bizim milletimizin genlerine de zarar verebilirler. Gaziantep’te biz bir aile olarak gönülden bu çalışmaya sarıldık. Türkiye’ye örnek olabilme modelini burada gerçekleştireceğiz” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise boşanma sayıları hakkında bilgi verdi, çocuklar üzerinde etkilerine değindi. Aile Akademisinin ortaya koyduğu modüllere değinen Tarhan, bu çalışmanın ortaya koyduğu modülleri çok iyi uyguladığını aktardı.