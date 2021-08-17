Gaziantep’ten sel bölgesine destek

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya yardım elini uzatarak giyecek ve yiyecek desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekibini de bölgeye gönderdi.

Yaşanan sel felaketinden sonra Kastamonu’ya iki kamyon gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmenin yanı sıra iki tırda su gönderen Şahinbey Belediyesi, bölgeye desteğini arttırarak devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğl, sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkının yanında olduklarını belirtti.

Şahinbey Belediyesi olarak sel felaketinden etkilenen Kastamonu’ya daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunduklarını hatırlatan Tahmazoğlu, “Bu desteğimizin yanı sıra kardeşlerimizin yaralarını biran önce sarmak için iş makinamızı ve belediye bünyemizde kurduğumuz Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekibimizi gönderdik. Orada ki kardeşlerimize verilecek en küçük destek bile çok önemli. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.” dedi.